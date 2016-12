Cosa è il PLUTO Project

La nostra scelta di usare programmi liberi è ben espressa dal Manifesto GNU (30k, html), qui tradotto in lingua italiana. Il documento è vecchiotto (e lungo) ma molto interessante. La licenza che preferiamo, tra le tante possibili per i programmi, è la General Public License (GPL) del progetto GNU. La GPL è anch'essa tradotta in italiano.

Anche tu puoi far parte di questo gruppo! Il PLUTO può essere contattato all'indirizzo: pluto(at)pluto.it.